14 человек погибли при теракте в Колумбии
Фото - © Илья Старков / Фотобанк Лори
Четырнадцать человек погибли в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, сообщает РИА Новости.
«На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних», — написал губернатор региона Октавио Гусман в соцсети X.
Он добавил, что взрыв привел к серьезным разрушениям на Панамериканском шоссе. Местные власти координируют действия по оказанию помощи населению.
Взрывное устройство было приведено в действие на Панамериканском шоссе в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио). Взрыв был квалифицирован как теракт против гражданского населения. В регион прибыли глава Минобороны Колумбии педро Санчес и высшее военное руководство страны.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.