14 человек погибли при теракте в Колумбии

Четырнадцать человек погибли в результате взрыва на Панамериканском шоссе в департаменте Каука на юго-западе Колумбии, сообщает РИА Новости .

«На данный момент мы сообщаем о 14 погибших и более чем 38 раненых, среди них пятеро несовершеннолетних», — написал губернатор региона Октавио Гусман в соцсети X.

Он добавил, что взрыв привел к серьезным разрушениям на Панамериканском шоссе. Местные власти координируют действия по оказанию помощи населению.

Взрывное устройство было приведено в действие на Панамериканском шоссе в районе Эль-Тунель (муниципалитет Кахибио). Взрыв был квалифицирован как теракт против гражданского населения. В регион прибыли глава Минобороны Колумбии педро Санчес и высшее военное руководство страны.

