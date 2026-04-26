В Московском регионе может выпасть до 45% от апрельской нормы осадков

За воскресенье в Подмосковье и столице может выпасть до 45% от месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он уточнил, что в регионе сохранится облачная погода. Временами пройдут осадки в виде ливней, переходящих поздним вечером в заряды мокрого снега.

«Общее количество осадков за сегодня составит от 14 до 17 мм, или до 45% от всей нормы апреля», — сказал Тишковец на @SolovievLive.

Как добавил синоптик, ветер будет дуть южной четверти, вечером он развернется на северо-западные румбы, будет усиливаться порывами до 13 м/с. К полудню температура поднимется до плюс 8 — плюс 11 градусов, вечером похолодает до плюс 2 — плюс 5.

По его словам, показания барометров упадут до 728 мм рт. ст., что может плохо сказаться на самочувствии метеозависимых жителей региона.

