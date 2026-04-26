Ценз оседлости для получения пособий на детей начнет действовать в РФ в 2027 г

Российское правительство закрепило норму, по которой иностранцы смогут получать единое пособие на детей только через 5 лет после вступления в гражданство, сообщает ТАСС .

Данное изменение вступит в силу с 1 апреля 2027 года. Ранее в правилах было прописано, что выплата полагается беременным и семьям с детьми до 17 лет, если им нужна соцподдержка, они являются гражданами России и постоянно проживают в стране.

Теперь же формулировка в документах уточняется. Так, чтобы иметь право на единое пособие, человеку нужно «постоянно проживать на территории РФ в статусе гражданина не менее 5 лет». Это требование не распространяется на получивших гражданство по рождению или в результате признания гражданином (среди них жители Донбасса и Новороссии), на участников программы по переселению соотечественников, бойцов спецоперации и членов их семей.

Постановление кабмина подготовлено, чтобы исполнить подписанный ранее закон, вводящий ценз оседлости. Правительство утвердило все нужные изменения в правила назначения детского пособия.

Единое пособие — соцвыплата для семей с детьми и для беременных, вставших на учет до 12-й недели. Его могут получить семьи с доходом ниже прожиточного минимума на человека. Размер выплаты на ребенка в зависимости от уровня дохода семьи составляет 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума на детей.

