Министр обороны РФ Андрей Белоусов прибыл в КНДР с рабочим визитом

Глава министерства обороны России Андрей Белоусов прибыл в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР) с рабочим визитом, сообщает пресс-служба оборонного ведомства.

В аэропорту Пхеньяна Белоусова встретил министр обороны КНДР генерал армии Но Гван Чхоль.

В ходе своего визита в Пхеньян министр обороны РФ проведет переговоры с высшими руководителями КНДР и командованием национальной армии, а также примет участие в торжественных и памятных мероприятиях.

Ранее стало известно, что председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Пхерьяне.

