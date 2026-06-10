В Пушкинском округе наградили соцработников
Фото - © Администрация г.о. Пушкинский
Торжественное мероприятие ко Дню социального работника прошло 9 июня в Красноармейске Пушкинского округа. Лучших представителей социальной сферы отметили почетными грамотами и наградами Московской областной думы, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Заместитель главы Пушкинского округа Ольга Жданова, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель окружного совета депутатов Артем Садула поблагодарили сотрудников социальной сферы за профессионализм, терпение и неравнодушие. По поручению главы округа Максима Красноцветова отличившимся специалистам вручили почетные грамоты и выразили признательность за их труд.
В администрации подчеркнули, что работа социальных работников требует не только знаний и опыта, но и душевной щедрости. За наградами стоят тысячи историй помощи и поддержки. Именно эти специалисты оказываются рядом в моменты, когда людям особенно необходимы внимание и забота.
«Благодарю каждого, кто выбрал этот путь и ежедневно делает жизнь других людей немного легче, добрее и спокойнее. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и как можно больше счастливых улыбок тех, кому вы помогаете», — поздравила Ольга Жданова.
Михаил Ждан вручил награды от Московской областной думы тем, кто внес значительный вклад в помощь жителям округа.
«Их профессионализм, чуткость и умение найти подход к каждому человеку, нуждающемуся в поддержке, очень важны для общества. Выражаю искренние слова благодарности всем собравшимся сегодня», — отметил Михаил Ждан.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.
За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.