В Пушкинском округе наградили соцработников

Заместитель главы Пушкинского округа Ольга Жданова, депутат Мособлдумы Михаил Ждан и председатель окружного совета депутатов Артем Садула поблагодарили сотрудников социальной сферы за профессионализм, терпение и неравнодушие. По поручению главы округа Максима Красноцветова отличившимся специалистам вручили почетные грамоты и выразили признательность за их труд.

В администрации подчеркнули, что работа социальных работников требует не только знаний и опыта, но и душевной щедрости. За наградами стоят тысячи историй помощи и поддержки. Именно эти специалисты оказываются рядом в моменты, когда людям особенно необходимы внимание и забота.

«Благодарю каждого, кто выбрал этот путь и ежедневно делает жизнь других людей немного легче, добрее и спокойнее. От всей души желаю крепкого здоровья, благополучия и как можно больше счастливых улыбок тех, кому вы помогаете», — поздравила Ольга Жданова.

Михаил Ждан вручил награды от Московской областной думы тем, кто внес значительный вклад в помощь жителям округа.

«Их профессионализм, чуткость и умение найти подход к каждому человеку, нуждающемуся в поддержке, очень важны для общества. Выражаю искренние слова благодарности всем собравшимся сегодня», — отметил Михаил Ждан.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев наградил соцработников и родителей приемных детей на форуме приемных семей Подмосковья.

За добросовестный труд, высокий профессионализм и большой вклад в организацию социальной помощи жителям Подмосковья орденом преподобного Сергия Радонежского губернатор наградил заведующую подольским отделением сопровождения приемных семей в центре инноваций социальной сферы Подмосковья Яну Максимову.