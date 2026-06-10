В Павлово-Посадском округе прошел День творчества и Нептуна

Праздничные мероприятия состоялись 9 июня в Электрогорском лагере Павлово-Посадского округа. Для воспитанников организовали концерт Детской школы искусств и традиционный День Нептуна с конкурсами и водным боем, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Утром на сцене лагеря прошел концерт, подготовленный преподавателями Детской школы искусств. В программе прозвучали произведения на аккордеоне, баяне, гитаре и фортепиано. Перед ребятами выступили юные музыканты, выпускники и педагоги школы. Дети тепло встречали каждый номер и выразили желание продолжить обучение в школе искусств.

После творческой части стартовал День Нептуна. Несмотря на жаркую погоду, участникам предстояло пройти испытания на сообразительность, ловкость и выносливость.

Финалом праздника стал водный бой с водными пистолетами. Он подарил воспитанникам яркие эмоции и заряд бодрости на всю смену.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.