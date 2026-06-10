В Подмосковье в 2026 году отремонтируют 3 095 подъездов

Ремонт подъездов по программе «Мой подъезд» пройдет в 39 муниципалитетах Московской области в 2026 году. Всего планируется обновить 3 095 подъездов, работы завершат к концу сентября, сообщил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.

По словам Игоря Даниленко, сотрудники министерства контролируют график на всех этапах. Сейчас ремонт завершен в 77 подъездах, еще в 145 работы продолжаются. В остальных домах идет подготовка: закупка материалов, заключение контрактов и проверка смет. После окончания программы традиционно проведут конкурс на лучший подъезд в трех номинациях.

«В этом году ремонт по программе „Мой подъезд“ запланирован в 3 095 подъездах региона. Планируем завершить всю программу в конце сентября», — отметил Даниленко.

Наибольший объем работ предусмотрен в Коломне — 249 подъездов, Химках — 149, Электростали — 99, Люберцах — 64 и Одинцовском округе — 61. В перечень работ входят обновление входных групп, ремонт полов, стен и потолков, замена почтовых ящиков и светильников, а также ремонт или установка новых оконных блоков.

Чтобы включить подъезд в программу, собственники должны провести общее собрание и принять соответствующее решение. Совместно с управляющей организацией жители определяют виды и объем работ, сроки и стоимость, а затем участвуют в приемке.

Программа действует в Подмосковье с 2016 года по поручению губернатора и направлена на создание комфортных и современных общественных пространств в многоквартирных домах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе работу по капитальному ремонту делают достойно. Он подчеркнул, что эта тема касается абсолютного большинства жителей.

Воробьев выразил надежду, что с каждым годом подрядчики, которые работают в партнерстве с фондом капитального ремонта, становятся более профессиональными, приобретают компетенции, направленные на универсальное выполнение работ.