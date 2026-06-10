Краснодарский педофил снимал на видео издевательства над двумя мальчиками. С одним из них 41-летний мужчина познакомился в «Чат Рулетке», сообщает Kub Mash .

Краснодарец быстро завоевал доверие девятилетнего мальчика и стал играть с ним в компьютерные игры. Во время общения он узнал адрес школьника и несколько раз встречался с ним лично. На прогулках мужчина снимал свои противоправные действия на телефон.

Ребенок не рассказал родителям о своем взрослом «приятеле». Преступление вскрылось, когда другой школьник, подвергшийся домогательствам на улице, сообщил об этом.

Суд приговорил педофила к 16 годам заключения в исправительной колонии строгого режима.

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