В Одинцовском округе провели рейд на ж/д переезде 63 км

Рейд по безопасности прошел 9 июня на железнодорожном переезде 63 км перегона Кубинка — Петелино в Одинцовском округе. В нем приняли участие представители администрации, сотрудники ОАО «РЖД» и журналисты. Акцию приурочили к Международному дню привлечения внимания к безопасности на переездах, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Профилактическое мероприятие состоялось на участке Бекасовской дистанции пути. К рейду также присоединились сотрудники линейного отдела МВД России на станции «Москва-Белорусская». Подобные проверки в муниципалитете проводят регулярно.

Участники беседовали с водителями и пешеходами, разъясняли правила поведения на железной дороге и вручали памятки. За время рейда профилактической работой охватили несколько десятков человек.

В администрации напомнили, что в 2026 году в границах Московской железной дороги произошло 18 ДТП на переездах — на три больше, чем за аналогичный период прошлого года. На объектах железнодорожного транспорта в округе погибли 11 человек. В большинстве случаев причиной трагедий стало пренебрежение правилами безопасности.

Представители ОАО «РЖД», транспортной полиции и администрации призвали жителей быть внимательными и строго соблюдать правила безопасности на железной дороге.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что сфере железнодорожных и автобусных перевозок в Подмосковье нужно уделить отдельное внимание.

«Все, что касается транспорта, в том числе железнодорожного транспорта: ЦППК, МЦД, — требует очень подробного сопровождения. Это связано не только с подвижным составом, расписанием, а также с программой модернизации, дополнительными ресурсами, которые направляем туда. Это касается и пересадочных пунктов», — сказал губернатор.