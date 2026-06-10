В Клину обработают частные участки от борщевика за счет бюджета

В городском округе Клин продолжается первый этап борьбы с борщевиком Сосновского, в рамках которого уже обработано 2 тыс. гектаров муниципальных земель. Власти также планируют провести работы на частных участках в четырех деревнях с последующим взысканием затрат с собственников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Первый этап обработки территорий должен завершиться 20 июня. По контракту подрядчик обработает 3,2 тыс. гектаров муниципальной земли химическим и механическим способами. На данный момент выполнены работы на площади 2 тыс. гектаров. Дополнительно специалисты отрабатывают более 100 обращений жителей о локальных очагах произрастания опасного сорняка, часть из которых ранее не была заявлена.

С 15 мая по 8 июня выявлено 165 частных земельных участков, где собственники не проводят мероприятия по уничтожению борщевика. После направления уведомлений сотрудники муниципального контроля повторно проверят территории. Если требования не будут выполнены, администрация примет решение о проведении обработки за счет бюджета с последующим взысканием расходов с правообладателей.

В настоящее время запланированы работы на четырех участках общей площадью более 75 гектаров в деревнях Бирево, Меленки и Щекино. Помимо компенсации затрат на обработку, владельцам грозят крупные штрафы. Также профильные органы могут принять решение об увеличении налоговой ставки в пять раз.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что тема уборки подмосковных территорий в зимний период — сложная, однако это очень важное направление работы.

«Это значит, что, когда житель идет в школу с ребенком, ведет в детский сад сына или дочь, передвигается на автомобиле или пользуется общественным транспортом — тема уборки территории в мегаполисе весьма сложная, но это важное направление работы», — сказал Воробьев.