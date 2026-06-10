Врачи Подмосковья назвали норму мороженого для детей и взрослых

Врачи Подмосковья рекомендовали не давать мороженое детям младше двух лет, а взрослым ограничиться 2–3 порциями в неделю по 100 г. О правилах безопасного употребления десерта рассказали специалисты НИКИ детства и главный внештатный диетолог региона, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Мороженое не рекомендуется детям до двух лет из-за высокого содержания сахара и жиров. Директор НИКИ детства Нисо Одинаева пояснила, что сахар может нарушать баланс кишечной микрофлоры, повышать риск диабета и кариеса, а также вызывать перепады настроения. Избыток жира создает нагрузку на пищеварительную систему и при регулярном употреблении способствует набору веса.

«Вводить этот десерт в рацион можно лишь после достижения двух лет, начиная с небольшой порции — 1–2 чайных ложек, причем мороженое должно быть немного подтаявшим», — объяснила Одинаева.

Специалисты советуют выбирать продукт без заменителей молочного жира и с минимальным количеством добавок. Заведующая отделом организации лечебного питания НИКИ детства Анна Басова подчеркнула, что угощать ребенка мороженым следует не чаще одного раза в неделю и только после основного приема пищи, чтобы избежать резкого скачка глюкозы. Более полезной альтернативой может стать домашнее мороженое на основе йогурта, ягод или фруктов. При аллергии на молочные продукты подойдут фруктовые или ягодные сорбеты.

Взрослым рекомендуется есть мороженое не чаще 2–3 раз в неделю и не более 100 г за один раз. Главный внештатный диетолог министерства здравоохранения Московской области Инна Пичугина отметила, что пломбир содержит много сахара и жира, поэтому при снижении веса лучше выбирать фруктовый лед. От десерта стоит отказаться при нарушении обмена веществ, сахарном диабете, метаболическом синдроме, заболеваниях желудочно-кишечного тракта и верхних дыхательных путей.

Врачи напоминают, что при выборе мороженого важно обращать внимание на состав и срок годности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев высказал слова благодарности руководителям медицинских учреждений, помогающих детям, и командам педиатров.

«Нисо Джумаевна (Одинаева — директор, председатель ученого совета НИКИ детства, главный педиатр Минздрава Московской области — ред.), хочу вам и вашей команде сказать слова благодарности, вы постоянно стараетесь внедрять новое, это новое мы видим, как отражается на здоровье детей. <…> Я хочу поблагодарить вас, Лео Антонович (Бокерия — президент НМИЦ ССХ им. А.Н. Бакулева, академик РАН, главный внештатный специалист — сердечно-сосудистый хирург Минздрава России — ред.). Впервые я был у вас в центре Бакулева и видел в кувезах (детей — ред.), которых оперируют и спасают им жизни», — сказал Андрей Воробьев.