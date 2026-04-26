Володин встретился с Ким Чен Ыном в Пхеньяне
Председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин встретился с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.
Накануне спикер Госдумы прибыл с рабочим визитом в Корейскую Народно-Демократическую Республику (КНДР).
«Передал теплые слова приветствия и наилучшие пожелания от нашего президента Владимира Владимировича Путина, а также поблагодарил за помощь в освобождении Курской области от неонацистских захватчиков», — написал Володин в своем Telegram-канале.
По распоряжению главы государства Володин в воскресенье примет участие в церемонии открытия Мемориального комплекса и Музея, посвященного подвигам корейских военнослужащих, которые участвовали в освобождении Курской области от бойцов ВСУ.
Ранее белорусский президент Александр Лукашенко подарил автомат своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну в ходе своего визита в Пхеньян.
