«На случай, если враги появятся»: Лукашенко подарил Ким Чен Ыну автомат

Белорусский президент Александр Лукашенко подарил автомат своему северокорейскому коллеге Ким Чен Ыну в ходе своего визита в Пхеньян, сообщает Telegram-канал «Пул Первого» .

Накануне глава белорусского государства прибыл с официальным визитом в столицу КНДР по приглашению Ким Чен Ына.

«На всякий случай, если враги появятся», — в шутку заявил Лукашенко при вручении оружия.

Также Лукашенко угостил Ким Чен Ына белорусским шоколадом «Президент», зефиром и черным хлебом. В ответ лидер КНДР вручил Лукашенко саблю, большую вазу в традиционном корейском стиле и сувенирную золотую монету, которая была изготовлена к приезду президента Белоруссии.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Киев применил пакет санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко за активную поддержку России в конфликте.

