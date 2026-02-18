Зеленский ввел пакет санкций против Лукашенко из-за дружбы с Россией
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в среду Киев применил пакет санкций против белорусского лидера Александра Лукашенко за активную поддержку России в конфликте.
«Мы значительно активизируем противодействие всем формам его (Лукашенко — ред.) содействия убийствам украинцев. Будем работать с партнерами так, чтобы это имело глобальный эффект», — написал глава киевского режима в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что во второй половине прошлого года на территории Беларуси Россия установила систему ретрансляторов для управления ударными дронами, что усилило ее возможности атаковать северные регионы Украины.
Кроме того, в Беларуси развивают инфраструктуру для размещения баллистических ракет средней дальности «Орешник», что является «очевидной угрозой для Украины и Европы».
Санкции предусматривают запрет Лукашенко въезжать на Украину и блокировку активов.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в России говорят о желании неких людей оторвать страну от РФ. Глава государства подчеркнул, что силы, способной сделать это, не существует.
