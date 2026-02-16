Лукашенко: нет той силы, которая способна оторвать Белоруссию от России

Белорусский лидер Александр Лукашенко отметил, что в России говорят о желании неких людей оторвать страну от России. Глава государства подчеркнул, что силы, способной сделать это, не существует, сообщает ТАСС .

«Сегодня обзор получил: в России некоторые говорят, что кто-то пытается оторвать Беларусь от России. Я не стану даже комментировать. Скажу только одно: нет той силы, которая сегодня способна оторвать Беларусь от России и Россию от Беларуси», — заявил Лукашенко на встрече с госсекретарем Союзного государства Сергеем Глазьевым.

По его словам, обстоятельства сложились так, что Беларусь и РФ связаны между сбой на долгие века. Страна всегда ориентировалась на Россию, потому что именно здесь ее рынок, ресурсы и экономика. В том числе у государств полное единство в политических вопросах.

Ранее в Сети появилось видео, на котором белорусский премьер-министр Александр Турчин принес снюс на совещание президента республики с руководством Совета министров. Лукашенко заявил, что «пока не будет закладывать».

