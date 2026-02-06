«Не буду закладывать пока»: Лукашенко прямо на совещание принесли снюс

сегодня в 17:56

Премьер Белоруссии Турчин принес снюс на совещание с Лукашенко

Белорусский премьер-министр Александр Турчин принес снюс на совещание президента республики Александра Лукашенко с руководством Совета министров. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул Первого».

На опубликованных кадрах видно, как Турчин передает Лукашенко упаковку некурительного табака и рассказывает, что его необходимо класть под язык для получения доли никотина.

«То есть голова кружится? Интересно, иногда хочется напиться, чтобы голова кружилась и от губернатора Гродненской области не получать информацию, что телята у него дохнут», — с иронией прокомментировал Лукашенко.

Белорусский премьер предложил президенту помочь открыть упаковку, но Лукашенко отказался, заявив, что «не будет закладывать пока».

Ранее Лукашенко с сыном поучаствовали в работе по расчистке сугробов, появившихся после сильного снегопада в стране.

