сегодня в 18:57

Лукашенко с сыном помогли убрать снег на одной из улиц

Белорусский президент Александр Лукашенко поучаствовал в работе по расчистке сугробов, появившихся после сильного снегопада в стране, сообщает газета «Известия» .

На кадрах снятого видео показано, как лидер страны убирает снег вместе с другими людьми. К работе присоединился и его сын Николай Лукашенко.

Еще на видео можно заметить белого шпица Умку, принадлежащего президенту. Он гуляет по уже расчищенным от снега тропинкам.

При этом не уточняется, какую именно улицу или территорию Лукашенко чистил от выпавшего снега.

Аномальные снегопады принес балканский циклон «Фрэнсис». Он отметился и в Белоруссии, и в России.

