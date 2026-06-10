Фестиваль красок собрал более 500 человек в Ленинском округе

Фестиваль красок прошел 7 июня в Центральном парке Ленинского округа и собрал более 500 жителей и гостей. Для посетителей подготовили музыкальную программу и интерактивные площадки, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие стало одним из центральных событий первых летних выходных в округе. Гости собрались в Центральном парке, чтобы ярко встретить начало лета и принять участие в традиционных красочных залпах. Для проведения праздника использовались специальные фестивальные краски, а организаторы обеспечили безопасность и комфорт участников.

«Фестиваль красок — это замечательная возможность ярко и шумно встретить лето, подарить себе и друзьям заряд позитива и незабываемые эмоции. Мы видим, как такие мероприятия объединяют жителей, дарят улыбки и создают атмосферу настоящего праздника. Уверена, что каждый участник унес с собой не только разноцветные воспоминания, но и отличное настроение на все лето», — отметила директор досугового центра «Юность» Жанна Карасева.

По данным администрации, праздник сопровождался музыкальной программой и работой интерактивных площадок. Уже 12 июня во всех парках округа пройдет следующая праздничная программа, посвященная Дню России.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обустройства парков и организации там мероприятий.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. <…>. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал Воробьев.