В Электростали 15 июня пройдет донорская акция

Донорская акция Московского областного центра крови состоится 15 июня в Молодежном центре на улице Карла Маркса в Электростали. Желающим необходимо предварительно записаться на сайте «Доноры Подмосковья», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Акция пройдет 15 июня с 09:00 до 12:00 по адресу: улица Карла Маркса, дом 23. Предварительная запись откроется 11 июня на сайте «Доноры Подмосковья».

Участниками могут стать граждане старше 18 лет при отсутствии противопоказаний к донации. При себе необходимо иметь оригинал паспорта, СНИЛС и временную регистрацию, если в паспорте нет постоянной регистрации на территории РФ.

За 2–3 дня до сдачи крови рекомендуется исключить жирную, острую и соленую пищу, а также алкоголь. В день донации допускается легкий завтрак, например сладкий чай, печенье или баранки. Доноры получат денежную компенсацию на питание, справку для освобождения от работы в день сдачи крови и дополнительный оплачиваемый день отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что первичное звено здравоохранения должно выполнять запрос жителей Подмосковья. Власти региона всегда работали над тем, чтобы привлекать медиков на работу.

«И главы (горокругов — ред.), и Минздрав задействованы в том, чтобы все специалисты в поликлиниках присутствовали, были укомплектованы, разные технологические решения ищем для того, чтобы первичное звено выполняло запрос жителей», — сказал Воробьев.