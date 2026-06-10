Глава Раменского округа провел выездной прием по здравоохранению

Выездной прием по вопросам здравоохранения прошел в Раменском округе. Глава округа Эдуард Малышев вместе с руководством Раменской больницы ответил на обращения жителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Эдуард Малышев провел встречу с жителями в формате выездной администрации совместно с главным врачом Раменской больницы Сергеем Маркитаном, заведующими отделениями и руководителями структурных подразделений. Такой формат позволяет оперативно решать локальные проблемы и получать разъяснения напрямую от руководства округа и профильных специалистов.

Во время приема жители задали вопросы о доступности узкопрофильных специалистов, порядке записи на высокотехнологичные обследования и организации льготного лекарственного обеспечения. Обсуждались и другие темы, связанные с работой системы здравоохранения округа.

Все обращения зафиксировали профильные службы. По каждому из них заявителям направят ответы, при необходимости будут приняты оперативные меры. Глава округа поблагодарил участников встречи за конструктивный диалог и активную гражданскую позицию.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что проводимые на местах выездные администрации повышают доверие жителей Подмосковья к властям. Он уточнил, что нужно выезжать на разговор с жителями не один раз, а несколько.

«Если один раз приехал, поулыбался и уехал, то это не выездная администрация, а профанация», — заявил губернатор.