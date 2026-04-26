6 человек пострадали после отказа двигателя самолета в Дели

Двигатель пассажирского лайнера отказал во время взлета в аэропорту Дели, из-за ЧП шесть человек пострадали, сообщает РЕН ТВ .

Как пишет The Economic Times, инцидент с самолетом произошел на взлетно-посадочной полосе. На месте работали пожарные.

Из-за отказа двигателя экипажу пришлось прервать взлет, а потом начать экстренную эвакуацию. На борту рейса Дели—Цюрих было 232 пассажира, среди которых четыре ребенка.

Во время эвакуации шесть пассажиров получили травмы. Их доставили в больницу.

