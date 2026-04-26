Дождь и до +11 градусов ожидается в Московском регионе в воскресенье
Влажная и теплая погода прогнозируется в воскресенье в Подмосковье и Москве, температура поднимется до плюс 9 — плюс 11 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
При облачной погоде местами на западе области пройдет дождь.
Южный ветер будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Атмосферное давление составит 729 мм рт. ст.
Предстоящей ночью термометры покажут 0 — плюс 2 градуса, днем 27 апреля — от плюс 2 до плюс 4. Ожидаются осадки в виде дождя со снегом.
