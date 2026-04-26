Один человек погиб при атаке украинских БПЛА на Севастополь

Этой ночью ВСУ совершили один из самых массированных налетов на Севастополь. Был сбит 71 беспилотник, погиб один человек, еще четверых ранило, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

По его словам. предварительно, повреждены 34 многоквартирных дома в районах проспекта Генерала Острякова, на Северной и Корабельной сторонах, в Балаклаве. В некоторых квартирах выбиты окна, местами повреждения получили балконы.

«Повреждения получили 17 частных домов в разных районах города. Еще 5 человек сообщили о повреждениях автомобилей», — добавил Развожаев.

Как уточнил губернатор, на проспекте Генерала Острякова и улице Генерала Хрюкина выбиты стекла в двух магазинах, также пострадало здание в Загородной Балке. На территории между Родным и Терновкой загорелась трава в поле, а районе Кара-Кобы — лесная подстилка.

