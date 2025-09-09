сегодня в 19:36

Израильский удар в Дохе привел к гибели сына лидера ХАМАС в секторе Газа

В результате военной операции Израиля в столице Катара погибли пять человек. Источник сообщил, что среди жертв оказались представители высшего руководства палестинского движения ХАМАС — сын руководителя организации в секторе Газа Халиля аль-Хейи и начальник его офиса, пишет ТАСС со ссылкой на Al Araby.

Предварительно известно, что израильский удар по Дохе унес жизни пяти человек, включая ключевые фигуры ХАМАС.

«В результате удара Израиля по Дохе погибли пять человек, в том числе сын лидера ХАМАС в секторе Газа Халиля аль-Хейи и глава его офиса», — сказал источник канала.

При этом, по информации телеканала, сам Халиль аль-Хайя и другие лидеры остались живы.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что государство самостоятельно осуществило операцию, направленную на уничтожение лидеров ХАМАС. Тель-Авив взял на себя всю ответственность за удары.

