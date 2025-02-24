Постановление Верховной рады о продолжении полномочий Зеленского провалилось

Верховная рада Украины провалила голосование, в котором было сказано, что президент Владимир Зеленский должен продолжать исполнять полномочия до избрания следующего президента в соответствии с частью 1 статьи 108 конституции государства. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.

За заявление высказались только 218 украинских депутатов. На голосовании присутствовали еврокомиссары. Оно должно было продемонстрировать, что парламент поддерживает Зеленского.

Президент США Дональд Трамп 20 февраля заявил, что на Украине необходимо провести выборы президента. По словам политика, время для них пришло.

При этом Евросоюз поддержал отказ Владимира Зеленского от проведения выборов. Премьер Великобритании Кир Стармер тоже говорил, что во время конфликта было «вполне разумно» не проводить голосование.