Беременную женщину ударили ногой в живот во время дорожной драки в Петербурге
Фото - © Telegram/Фонтанка SPB Online
Двое водителей не поделили дорогу в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадала беременная женщина. Один из автолюбителей во время драки ударил ее ногой в живот, сообщает «Фонтанка».
Инцидент произошел на Выборгском шоссе. Между двумя водителями вспыхнул дорожный конфликт из-за того, что один подрезал другого. Мужчины остановились на обочине и начали выяснять отношения.
Словесная перепалка переросла в драку. Спутница одного из водителей, находящаяся на шестом месяце беременности, попыталась остановить конфликт. Тогда другой мужчина ударил ее ногой в живот.
Очевидцы вызвали правоохранителей. На место приехали росгвардейцы, они задержали обоих мужчин.
Пострадавшую госпитализировали, а водителей доставили в 49-й отдел полиции для разбирательства.
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