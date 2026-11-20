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Беременную женщину ударили ногой в живот во время дорожной драки в Петербурге

Двое водителей не поделили дорогу в Санкт-Петербурге, в результате чего пострадала беременная женщина. Один из автолюбителей во время драки ударил ее ногой в живот, сообщает «Фонтанка» .

Инцидент произошел на Выборгском шоссе. Между двумя водителями вспыхнул дорожный конфликт из-за того, что один подрезал другого. Мужчины остановились на обочине и начали выяснять отношения.

Словесная перепалка переросла в драку. Спутница одного из водителей, находящаяся на шестом месяце беременности, попыталась остановить конфликт. Тогда другой мужчина ударил ее ногой в живот.

Очевидцы вызвали правоохранителей. На место приехали росгвардейцы, они задержали обоих мужчин.

Пострадавшую госпитализировали, а водителей доставили в 49-й отдел полиции для разбирательства.

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