Службы Химок готовят пожарные водоемы к зиме: работы в Мышецком и Исакове завершены, техника расчищает последние объекты в Шемякине, Пикине и Луневе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химках в этом году очистили 22 пожарных пруда по основному плану. Еще восемь водоемов включили в график до конца ноября по просьбам жителей, поступившим на встречах с главой округа и выездных администрациях. Работы готовят запас воды к зиме, когда использование гирлянд, обогревателей и печей повышает риск пожаров.

Плавающие экскаваторы очищают дно от ила на глубину до 2,5 метра, а места забора воды углубляют минимум на два метра. Это предотвращает промерзание прудов до дна и позволяет пожарным забирать воду в сильные морозы. Рабочие также убирают камыш, мусор и поваленные деревья, укрепляют берега.

«Завершая расчистку и углубление акваторий, службы переходят на зимний регламент содержания этих объектов. В холодный период ключевая задача — обеспечить круглосуточный доступ пожарных расчетов к воде», — отметил врио заместителя главы городского округа Химки по территориальной безопасности Вадим Лебедев.

Для этого на водоемах обустраивают проруби и следят, чтобы они не замерзали. Подъезды и разворотные площадки для спецтехники берут на контроль при очистке от снега и наледи.

Аварийно-спасательная служба МБУ «ХимСпас» контролирует состояние водоемов. При обследованиях сотрудники проверяют дно и берега, удобство подъездов, наличие площадок для тяжелой техники и соответствие указателей ГОСТу. Запаса воды должно хватать минимум на три часа непрерывной работы пожарных расчетов при расходе не менее пяти литров в секунду.

Сохранять уникальную природу России помогает нацпроект «Экологическое благополучие». По нему отдельное внимание уделяют защите местной флоры, фауны и развитию туризма - очищают водохранилища, расчищают русла рек, озера и прибрежные зоны, оберегают леса и природные территории. Важно сохранять заповедные места и беречь их обитателей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о готовности к пожароопасному сезону. Для безопасности в регионе установлены 134 вращающиеся видеокамеры, которые мониторят ситуацию.

«В Московской области 1,9 млн гектаров леса. Чтобы реагировать своевременно, у нас стоит 134 камеры, которые вращаются на 360 градусов, дополнительно установим еще пять комплексов в этом году. У нас четыре уровня контроля за пожарами (наземное патрулирование, видеомониторинг, авиационное патрулирование, космический мониторинг), но самый эффективный, все-таки, это видеокамеры», — заявил Воробьев.