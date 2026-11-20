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В Москве открыли выходы на станции метро «Сокольники»

Выходы № 1 и 2 станции «Сокольники» Сокольнической линии столичной подземки снова открыты, сообщает пресс-служба Дептранса Москвы.

Станция работает в штатном режиме. Пассажиры снова могут пользоваться ее выходами.

Ранее в пятницу очевидцы сообщили, что станцию окружили силовики. Выходы № 1 и 2 были закрыты по требованию полиции.

Возле «Сокольников» заметили машину с надписью «Инженерно-саперное отделение». При этом, как отметили очевидцы, сотрудники метро объяснили закрытие техническими причинами.

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