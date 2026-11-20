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В Мытищах провели учебно-методический сбор МЧС по эвакуации населения

Учебно-методический сбор МЧС Московской области прошел 20 ноября во Дворце культуры «Яуза» в Мытищах. Участники обсудили планирование эвакуации населения и защиту материальных и культурных ценностей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Сбор посвятили теме «Эвакуация населения, защита материальных и культурных ценностей: от теории к практике планирования». Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая в приветственном слове отметила важность этой работы.

«Это направление требует от всех нас ежедневного включения», — подчеркнула Юлия Купецкая.

На выставке техники и снаряжения предприятия представили продукцию для гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания первой помощи. Участников проконсультировали по оборудованию для эвакуации, санитарной и специальной обработки населения, зданий, сооружений и техники, оповещения, защиты от беспилотников, радиационной, химической и биологической защиты, аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Организаторы полностью развернули приемный эвакуационный пункт. Руководители его участков рассказали, какие документы и имущество необходимы для работы.

В теоретической части эксперты разобрали нормативно-правовое регулирование эвакуации, работу эвакуационных органов, подготовку безопасных районов, транспортное обеспечение, жизнеобеспечение и безопасность. Отдельно рассмотрели специфические вопросы и межведомственное взаимодействие.

Завершился сбор дискуссионным клубом. Участники обсудили проблемные вопросы, выработали предложения и подвели итоги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что все руководители на местах — от директоров школ до глав муниципалитетов — должны серьезно и внимательно отнестись к вопросам безопасности на мероприятиях. Каждый муниципалитет должен провести оперативный штаб с участием правоохранительных органов, на котором необходимо проанализировать, в каких местах будут проходить события.

«Эта тема всегда имеет значение. Сейчас особенно. Все мероприятия необходимо согласовать на оперштабе», — сказал Воробьев.