Учащиеся химкинских школ искусств 19 ноября представили свои программы гитаристу и педагогу Евгению Финкельштейну. Мастер-класс прошел в концертном зале Центральной детской школы искусств в рамках работы Регионального образовательного центра Юрия Башмета, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В открытом уроке участвовали шесть юных музыкантов из Центральной детской школы искусств (ЦДШИ) и Детской школы искусств имени А. Н. Верстовского. Евгений Финкельштейн подробно разобрал каждое выступление, уделив особое внимание технике игры и звукоизвлечению. Он показал приемы, которые помогают свободнее и увереннее владеть инструментом.

«На занятии ребята смогли по-новому услышать произведения и открыть для себя богатейшую палитру классической гитары. Это тот самый бесценный опыт, который в музыкальной педагогике бережно передается из поколения в поколение», — отметила муниципальный депутат, директор ЦДШИ Инна Монастырская.

Преподаватели химкинских школ искусств также обменялись методическим опытом и обсудили подготовку учеников к конкурсным выступлениям.

Региональный образовательный центр Юрия Башмета реализует в Подмосковье комплексную программу выявления и поддержки одаренных детей в сфере культуры и искусства. На базе ЦДШИ регулярно проходят творческие лаборатории, лекции и мастер-классы ведущих артистов и педагогов музыкальных вузов страны. Школа также участвует в реализации программы губернатора Московской области Андрея Воробьева «Культура Подмосковья».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.