Новый корпус Софьинской школы в поселке Софьино Раменского муниципального округа готов на 45%. Его планируют открыть в 2028 году, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В поселке Софьино Раменского муниципального округа продолжают строить второй корпус школы на 200 учеников. Готовность объекта составляет 45%. Рабочие устраивают кровельный пирог, возводят наружные стены и внутренние перегородки, выполняют отделку и благоустраивают территорию.

В новом корпусе разместят учебные классы, мастерские, помещения для кружков и секций, спортивный зал, библиотечный центр и административные кабинеты. Для детей с ограниченными возможностями здоровья создадут безбарьерную среду. Новый корпус соединят с существующим зданием школы теплым переходом.

На прилегающей территории обустроят спортивное ядро, зоны отдыха и площадки для общешкольных мероприятий. Строительство ведут по государственной программе Подмосковья «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области». Открытие корпуса запланировано на 2028 год.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» запущена программа «Земский учитель». Ее участники получают 1 млн рублей, а при переезде на Дальний Восток или в новые регионы — до 2 млн. Узнать все подробности можно на сайте. По нацпроекту также обновляют образовательные пространства, чтобы у ребят было больше возможностей развиваться и открывать новое, ведь комфортные условия для учебы важны и дома, и в школе.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.