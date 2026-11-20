Мобильные лаборатории «Мособлэкомониторинга» по просьбам жителей проверили ночью качество воздуха в Истре, Сергиево-Посадском и Талдомском округах. Превышений гигиенических нормативов не выявили, сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

Мобильные лаборатории ГКУ МО «Мособлэкомониторинг» провели ночные исследования воздуха по обращениям жителей. Граждане просили проверить зоны плотной жилой застройки и возможного влияния предприятий.

«В Истре мобильная лаборатория ночью работала в селе Рождествено, проверено качество воздуха в зоне возможного воздействия одного из производственных предприятий», — рассказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

По словам министра, глубокой ночью исследования также провели в Сергиевом Посаде, селе Мишутино Сергиево-Посадского округа и поселке Запрудня Талдомского округа.

На момент замеров превышений гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха не зафиксировали. Содержание нормируемых загрязняющих веществ составило не более 0,2 максимальной разовой предельно допустимой концентрации.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было «грязных» предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.