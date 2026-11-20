Конференция «Современное пчеловодство: наука и практика» пройдет 27 ноября в Москве в Тимирязевской академии. К участию приглашают пчеловодов Московской области, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Научно-практическая конференция «Современное пчеловодство: наука и практика» состоится 27 ноября на площадке РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева в Москве. Она объединит ученых, пасечников, профильных экспертов, представителей бизнеса и производителей оборудования из разных регионов России.

Участники обсудят качество меда и методы его лабораторного исследования, здоровье пчелиных семей, профилактику заболеваний, подготовку к зимовке и современные подходы к содержанию пасек. Отдельное внимание уделят сохранению медоносных ресурсов, природоохранным инициативам, экологической устойчивости, научным разработкам и достижениям селекции.

Практическая часть программы охватит правовые и экономические вопросы развития хозяйств, брендинг, продвижение продукции и способы повышения доходности пасек. Эксперты также рассмотрят вопросы образования и подготовки нового поколения специалистов. Наряду с научными докладами прозвучат истории практиков, которые развивают свое дело и внедряют новые технологии.

Как отметили в региональном Минсельхозпроде, на конференции откроется выставка товаров и оборудования для пчеловодства — от литературы и базового инвентаря до высокотехнологичных медогонок. Одним из главных событий станет награждение победителей Всероссийского конкурса «Золотой мед России 2026».

Подробная программа, тематические блоки и список спикеров доступны на официальном сайте мероприятия. Там же можно зарегистрироваться для участия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в Московской области работает порядка 2 тыс. предприятий сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, на них трудятся свыше 100 тыс. человек.

«Все вы вносите вклад в развитие сельского хозяйства — усердие каждого фермера и новаторские решения крупных игроков рынка обеспечивают лидирующие позиции Подмосковья в АПК», — заявил Воробьев.