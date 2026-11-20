В Пушкино ремонтируют гимназию, а в Ивантеевке строят корпус на 350 мест

Капремонт корпуса № 5 гимназии «Тарасовка» начался в Пушкино в начале ноября. В Ивантеевке продолжают возводить пристройку к Образовательному центру № 2 на 350 учебных мест, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Школы в Пушкинском округе обновляют при поддержке губернатора Андрея Воробьева в рамках нацпроекта «Молодежь и дети».

Капремонт корпуса № 5 гимназии «Тарасовка» на Советской улице в микрорайоне Звягино в Пушкино стартовал в начале ноября. Здание построили в 1956 году. Здесь обновят все внутренние помещения, лестничные марши, двери, окна и инженерные коммуникации. Также строители утеплят фасад и заменят изношенную кровлю.

Работы идут по графику. Сейчас подрядчик проводит демонтаж и готовит здание к устройству межэтажных и чердачных перекрытий. Старую угольную котельную заменяют современной газовой.

После ремонта корпус оснастят новой мебелью, инвентарем, оборудованием для пищеблока и столовой, системами безопасности и видеонаблюдения. Открыть его планируют к началу нового учебного года.

В Ивантеевке строят новый корпус Образовательного центра № 2 на 350 мест. Рабочие возводят индивидуальный тепловой пункт, прокладывают наружные сети теплоснабжения и монтируют систему отопления внутри здания. Одновременно они монтируют кровлю над спортзалом и строят перегородки на первом этаже. В ближайшее время ожидается поставка окон и наружных дверей.

За пять лет в Пушкинском округе капитально обновили девять школ, четыре из них открылись в 2026 году. Также построили три новых учреждения. Работа по созданию более комфортных условий для учеников и педагогов продолжается.

Создавать условия для развития и самореализации молодых людей по всей стране помогает нацпроект «Молодежь и дети». Он также поддерживает юные таланты и помогает школьникам с выбором будущей специальности по программе «Профессионалитет». Работают центры дополнительного образования, школьные лаборатории, технопарки и другие современные познавательные пространства. Студенты колледжей обучаются на современном оборудовании под руководством наставников и сразу получают практический опыт в востребованных специальностях.

По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, ежегодно в Подмосковье становится на 40 тыс. школьников больше, именно поэтому в регионе продолжают строить современные образовательные учреждения, а также капитально ремонтируют уже имеющиеся объекты.

«Мы делаем капитальный ремонт в 42 школах по президентскому нацпроекту «Образование». Мы хотим, чтобы школы были не просто местами для учебы, а настоящими центрами для развития детей, где они смогут учиться, творить и проводить время», — заявил Воробьев.