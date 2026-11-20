Библиотека в микрорайоне Красная Поляна в Лобне открылась после ремонта 19 ноября. Гости осмотрели обновленные помещения, а юные читатели прошли квест-экскурсию, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В библиотеке обновили стены, заменили полы и двери, смонтировали современное освещение. На торжественном открытии глава Лобни Анна Кротова, председатель городского совета депутатов Владимир Букин и депутат Алексей Ключинский вместе с юными читателями осмотрели новые зоны.

«Пространство преобразилось: обновили стены, заменили полы и двери, смонтировали современное освещение. Стало светло, просторно и уютно», — отметила глава муниципалитета.

Представители семьи Крестовниковых передали библиотеке «Семейную хронику». Анна Кротова вручила учреждению информационный стенд «Купцы Крестовниковы на Лобненской земле», который дополнит историческую экспозицию.

Для детей провели квест-экскурсию о тайнах микрорайона.

Краснополянская библиотека находится по адресу: Лобня, улица Краснополянская, 29. Здесь регулярно проходят выставки, мастер-классы, квесты и интерактивные программы, работают кружки различной направленности.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что власти стараются сделать дома культуры современными и доступными для жителей всех возрастов. Поэтому в регионе реализуется проект «Умный ДК» по трансформации 50 таких учреждений. ДК будут оформлены в едином стиле, здесь запустят новые технологии и онлайн-сервисы, в том числе камеры с искусственным интеллектом.

«Умный ДК» — это еще и сопутствующая инфраструктура. Важно, чтобы было где оставить велосипед, зарядить телефон, подключиться к интернету, перекусить. А следить за порядком нам помогают камеры с искусственным интеллектом, которые мы сейчас устанавливаем. Помимо безопасности это еще и возможность анализировать загрузку, чтобы корректировать расписание занятий. Пока в пилоте 50 самых больших наших домов культуры, но в перспективе планируем внедрить новый формат во всем Подмосковье. Важно, чтобы у творческих людей было как можно больше возможностей для самореализации», — рассказал губернатор.