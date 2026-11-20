Мирослав Чернов из Химок завоевал золото Кубка мира по брейкингу в составе российской команды Green Panda. Соревнования состоялись во Дворце гимнастики Ирины Винер в Москве, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мирослав Чернов, представляющий областной центр олимпийских видов спорта, стал победителем мужских командных соревнований в формате 6×6. В финале Green Panda обыграла российскую команду Predatorz, которая получила серебро. Бронзу завоевала Outstanding, также представлявшая Россию.

Вместе с Черновым в состав Green Panda вошли Алексей Булгаков, Иван Прок, Антон Юдин, Даниил Хотьков и Артем Рой. Ранее химкинский спортсмен становился победителем Спартакиады народов России по брейкингу.

Кубок мира прошел в рамках фестиваля Russian Open Breaking Championships, который Россия приняла в девятый раз. Программа объединила Всероссийские соревнования по брейкингу во всех возрастных группах, международные командные состязания 6×6 и Кубок мира в индивидуальном зачете 1×1. Также состоялись контест «Ученик-учитель», Three Styles Concept и финалы в различных дисциплинах.

Фото: Всероссийская федерация танцевального спорта, брейкинга и акробатического рок-н-ролла (ФТСАРР).

Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.