Музей-заповедник «Горки Ленинские» 22 ноября во второй раз станет площадкой Географического диктанта. Сбор гостей начнется в 12:00, вход свободный, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Двенадцатая международная просветительская акция Русского географического общества пройдет в Научно-культурном центре «Музей В.И. Ленина» на территории государственного исторического музея-заповедника «Горки Ленинские» в Ленинском округе. Участвовать могут все желающие независимо от образования и места проживания. Возрастная маркировка — 6+.

Участникам предстоит за 45 минут ответить на 30 вопросов. Первые 10 проверят базовые знания географии, остальные 20 потребуют логического мышления, эрудиции и умения применять знания.

«Нововведением этого года станет «Геодиктант. Продвинутый уровень» — вариант из 20 вопросов повышенной сложности, который автоматически откроется после завершения основного варианта. Участники, правильно ответившие на 18 и более вопросов, получат специальный наградной документ и дополнительные подарки», — рассказал директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

С момента основания проекта более 5 млн человек смогли проверить свои знания, расширить кругозор и узнать больше о географии России.

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