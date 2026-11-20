Борис Б. из лобненского Дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» занял второе место на областном конкурсе технических устройств и моделей «ТехноСпорт». Очный финал прошел 19 ноября в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Воспитанник «Планеты талантов» Борис Б. выступил под руководством педагога Владимира Мишина. Он занял второе место в номинации «Робототехнические устройства» в своей возрастной категории на областном конкурсе «ТехноСпорт».

В учреждении поздравили призера и пожелали ему дальнейших успехов, новых смелых проектов и побед.

Во Дворце детского и юношеского творчества «Планета талантов» дети от 7 до 18 лет занимаются хореографией, вокалом, театральным искусством, робототехникой, электроникой и декоративно-прикладным творчеством. Записаться в объединения можно через портал «Навигатор дополнительного образования Московской области».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что необходимо больше вовлекать школьников Московской области в участие в муниципальных, региональных и Всероссийских олимпиадах. Он отметил важность того, чтобы не потерять темп в данной образовательной области.

«Нужно больше вовлекать ребят, чтобы они делали это не из-под палки, а по собственному желанию», — уточнил Воробьев.