Жители Химок продолжают делать прививки против гриппа: вакцинацию прошли 36 020 детей и 63 838 взрослых. В 2026 году в город поступило 105 700 доз вакцины, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В Химки поступило 64 700 доз вакцины для взрослых и 41 000 — для детей. Из них 13 800 доз — четырехвалентная вакцина: 12 500 доз предназначены для детей, 1 300 — для взрослых.

«В поликлиниках доступны такие вакцины, как «Совигрипп» и «Флю-М». Совсем недавно поступила «Ультрикс Квадри» — это самая современная вакцина, четырехкомпонентная. Мы также ее прививаем беременным», — рассказала заведующая поликлиникой № 2 Ирина Беланова.

Особенность сезона — циркуляция штамма H1N1. Все поступившие вакцины содержат антиген против него и обеспечивают необходимую защиту. Прививки уже сделали 36 020 детей и 63 838 взрослых. Ежегодно в Химках вакцинируют около 41–42 тыс. детей и 110–115 тыс. взрослых.

Привиться можно в любое время. Отдельным группам риска врачи рекомендуют двукратную вакцинацию: первую дозу — перед началом подъема заболеваемости, вторую — примерно через два месяца.

Перед прививкой необходима консультация специалиста. Тяжелая реакция на предыдущую вакцину или аллергия на куриный белок — противопоказания к вакцинации. Прививка остается одним из наиболее эффективных способов защиты от гриппа и его осложнений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе особое внимание уделяют всему, что касается здравоохранения — капремонт и оснащение медучреждений высокотехнологичным оборудованием. По его словам, задача властей, чтобы в каждом муниципалитете Подмосковья жители могли получить квалифицированную медпомощь.

«Мы оснастили наши больницы и поликлиники 7,5 тыс. единиц медоборудования, в том числе 80 — тяжелого. Важно не сбавлять темп, мы поставили 17 единиц тяжелой техники взамен устаревшей, в том числе маммографы, флюорографы и т. д. Обеспечим наши медучреждения 32 рентген-аппаратами С-дуга, которые позволяют врачам делать снимки прямо во время сложных операций. Некоторые из них уже начали поступать в подмосковные больницы, например, в Дубне и Серебряных Прудах», — заявил губернатор.