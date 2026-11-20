Синоптик Шувалов спрогнозировал устойчивый снежный покров в Москве
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В столичном регионе 24–25 ноября ожидается формирование устойчивого снежного покрова. Такой прогноз дал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, сообщает RT.
По словам синоптика, 20 ноября, вероятно, станет самым теплым днем недели. Даже ночью в центре Москвы температура не опускалась ниже +6 градусов и практически весь день останется на этом уровне.
В первой половине субботы, 21 ноября, регион заденут дожди. Утром ожидается +4…+6 градусов, к вечеру — около нуля. В ночь на воскресенье, 22 ноября, возможны слабые заморозки и гололедица. Днем температура составит около 0…+1 градусов и сохранится на этом уровне в начале следующей недели.
«Но во вторник и в среду, 24–25 ноября, ожидается выход южного циклона с Балкан, который втянет воздушную массу, и выпадет снег», — рассказал Шувалов.
Траектория циклона пока неясна, поэтому оценить количество осадков в Московской области сложно. Снег может быть умеренным или сильным, дневная температура составит около -1…-3 градусов.
Устойчивый переход температуры через ноль в воскресенье и понедельник и появление постоянного снежного покрова во вторник и среду Шувалов назвал первыми двумя элементами метеорологической зимы.
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