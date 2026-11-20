По словам синоптика, 20 ноября, вероятно, станет самым теплым днем недели. Даже ночью в центре Москвы температура не опускалась ниже +6 градусов и практически весь день останется на этом уровне.

В первой половине субботы, 21 ноября, регион заденут дожди. Утром ожидается +4…+6 градусов, к вечеру — около нуля. В ночь на воскресенье, 22 ноября, возможны слабые заморозки и гололедица. Днем температура составит около 0…+1 градусов и сохранится на этом уровне в начале следующей недели.

«Но во вторник и в среду, 24–25 ноября, ожидается выход южного циклона с Балкан, который втянет воздушную массу, и выпадет снег», — рассказал Шувалов.

Траектория циклона пока неясна, поэтому оценить количество осадков в Московской области сложно. Снег может быть умеренным или сильным, дневная температура составит около -1…-3 градусов.

Устойчивый переход температуры через ноль в воскресенье и понедельник и появление постоянного снежного покрова во вторник и среду Шувалов назвал первыми двумя элементами метеорологической зимы.

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