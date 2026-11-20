Софья Никулина из Московской области победила в женской соло-дисциплине в стрельбе из пневматического пистолета на финале Кубка России в Архангельске. Соревнования проходят с 16 по 24 ноября, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области.

Софья Никулина, представляющая областной центр олимпийских видов спорта и СШОР по летним видам спорта Дмитровского муниципального округа, завоевала золото в дисциплине «пневматический пистолет, соло, женщины». Серебро выиграла спортсменка из Москвы, бронзу — представительница Костромской области.

Архангельск впервые принимает финал Кубка России по пулевой стрельбе. В турнире участвуют 129 сильнейших спортсменов из 29 регионов страны, показавших лучшие результаты в течение сезона. Соревнования завершают спортивный сезон и подводят его итоги.

Турнир проходит с 16 по 24 ноября. Участникам предстоят финалы в стрельбе из пневматического оружия в личном первенстве, соло-дисциплинах и смешанных парах.

Кубок России по пулевой стрельбе проходит в соответствии с целями федеральной программы «Спорт России».

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Все больше возможностей для занятий спортом появляется при поддержке государственной программы «Спорт России»: возрожден Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», развивают детский спорт, разные направления адаптивного спорта и ресоциализации ветеранов СВО. Одна из основных целей программы — к 2030 году регулярно заниматься спортом должны до 70% россиян (сейчас это делают 60,3% жителей страны).

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе активно развивается спортивная инфраструктура. Он также подчеркнул, что большое значение имеет адаптивный спорт.

«Нет города в Подмосковье, где бы ни была востребована детско-юношеская школа, профессиональный спорт. Очень большое значение имеет адаптивный спорт, все, что связано с ребятами, которые возвращаются из зоны спецоперации. Наша задача — оказывать содействие тем, кто получил травмы, чтобы они могли себя проявить. Отдельно хочется поблагодарить специалистов, которые помогают нам развивать юношеский, школьный спорт, ведь у детского тренера особая роль в жизни каждого из нас, наших детей», — заявил Воробьев.