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В Химках открыли кризисную службу для помощи детям и подросткам

Консультативно-кризисная служба начала работу в октябре на базе центра «Успех» в Химках. Порядок ее взаимодействия со школьными психологами обсудили 19 ноября в Аэрокосмическом лицее, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На заседании городского методического объединения педагогов-психологов школ Химок обсудили, в каких случаях подключать новую службу, как она оказывает помощь и как оперативно передать запрос.

Служба дополняет систему психологической помощи детям, подросткам и их семьям. Она работает с наиболее сложными случаями: острыми эмоциональными переживаниями, тяжелым горем, риском причинения вреда себе и другими кризисными состояниями.

«Консультативно-кризисная служба позволяет объединить усилия специалистов, оперативно подключать необходимые ресурсы и не оставлять педагогов один на один со сложными случаями», — рассказала и. о. директора центра «Успех» Анна Держинская.

Для работников образовательных учреждений подготовили чек-лист признаков кризисного состояния и единый бланк направления. Его заполнение занимает около пяти минут. Специалисты центра выезжают в школы, консультируют родителей и педагогов, помогают выстроить дальнейшую работу с ребенком.

Обратиться за специализированной психологической поддержкой могут родители, законные представители, педагоги, школьные психологи и сами дети. Специалисты помогут разобраться в ситуации и определить дальнейшие шаги.

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Успех» находится по адресу: г. Химки, ул. Родионова, д. 3, стр. 1. Телефон: +7 (498) 683-63-53.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что особое значение имеет большая социальная программа в школах, которая реализуется также для поддержки детей.

«Большая социальная программа, которая также имеет значение для детей, получающих бесплатное питание. Это дети из семей, где отцы или близкие участвуют в СВО. Здесь важен каждый момент, каждый нюанс», — подчеркнул Воробьев.