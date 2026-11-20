Семейный день пройдет 22 ноября в 12:00 в обновленной зоне отдыха у Барашкинского пруда в Химках. В программу войдут творческие мастер-классы, разминка и чаепитие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В воскресенье, 22 ноября, гостей Барашкинского пруда ждут творческие мастер-классы, разминка на новой спортивной площадке и горячий чай из самовара. Начало семейного дня — в 12:00.

Глава Химок Инна Федотова отметила, что открытие обновленной территории станет по-домашнему теплым событием для всей семьи. По ее словам, организаторы подготовили активности для совместного отдыха с близкими.

Благоустройство территории у пруда завершено. Здесь установили деревянные настилы и лавочки, обустроили детскую и спортивную площадки.

Особое внимание в проекте уделили просвещению: на территории разместили аппараты с кормом для водоплавающих птиц и рыб. Они помогут посетителям правильно кормить обитателей водоема. Принять участие в семейном дне и узнать больше о заботе о природе могут все желающие.

«Формирование комфортной городской среды» - инициатива национального проекта «Инфраструктура для жизни». В городах и населенных пунктах по всей стране появляются новые культурные пространства, прогулочные зоны, проходит масштабное восстановление исторических зданий. Все это — результат работы федерального проекта. По нему жители сами выбирают, как будет выглядеть их город.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о важности реализации всех инициатив по благоустройству в регионе.

«Очень важно, чтобы все, что мы благоустраиваем — от тротуара, сквера, небольшого парка в микрорайоне до парка в лесу — было реализовано. <…> У нас уже следующая программа: 75 объектов на следующий год. Почему их важно анонсировать? Потому что к ним важно готовиться, потому что это контракты, потому что подходы, материалы — вы все это прекрасно понимаете», — сказал Воробьев.