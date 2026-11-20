Плавящаяся электронная сигарета сорвала вылет рейса Петербург — Тюмень
Фото - © Сергей Старуш / Фотобанк Лори
На борту рейса Санкт-Петербург — Тюмень начала плавиться электронная сигарета. Из-за инцидента пилот принял решение вернуть самолет на стоянку, сообщает «Mash на Мойке».
Воздушное судно уже находилось на взлетно-посадочной полосе, когда у одного из пассажиров прямо в салоне начала плавиться электронная сигарета.
Бортпроводники оперативно потушили курительное устройство, однако пилот все же решил вернуть самолет на стоянку.
В результате инцидента никто не пострадал. После утилизации электронки самолет вылетел в Тюмень.
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