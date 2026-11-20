«Конечно, я рада. Мне кажется, любое человеческое существо, у которого есть кроме рук, ног и головы еще и душа, будет очень счастливо и очень радо за нее. И если в этом мире есть возможность на ее спасение, я уверена, что она ее найдет и ей воспользуется!» — заявила Анастасия.

У Чекалиной диагностирован рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами. После помилования она получила возможность по рекомендации врачей отправиться в Китай для терапии, которую сейчас не проводят в России.

Осенью 2024 года у Натана завязался роман с Лерчек на шоу «Звезды в джунглях». По словам Чекалиной, рэпер говорил ей о предстоящем разводе. Швецова подтвердила, что разъехалась с мужем за месяц до его отъезда на съемки, но впоследствии супруги сохранили семью.

Натан и Швецова женаты с 2012 года, у них двое сыновей: 14-летний Натанаэль и восьмилетний Ратмир. Вместе супруги участвовали в проекте «Звезды в джунглях. Суперсезон». Недавно рэпер сообщил, что прекратил общение с Лерчек.

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