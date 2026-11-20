Мемориальную доску в память о Романе Борисове, погибшем в ходе спецоперации, открыли 20 ноября на фасаде дома № 1 на улице 40 лет Победы в Балашихе, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В церемонии приняли участие заместитель главы городского округа Михаил Объедков, Герой России, руководитель местного отделения ассоциации ветеранов СВО Иван Клещерев, депутаты совета депутатов, кадеты, родные и близкие военнослужащего.

«Он принял решение встать на защиту страны и до конца остался верен своему долгу», — отметил Михаил Объедков.

Роман Борисов родился 17 марта 1984 года в Балашихе. Здесь он вырос, жил, работал водителем, создал семью и воспитывал двоих детей. В марте 2025 года он решил отправиться в зону специальной военной операции.

6 мая 2025 года Борисов отправился на боевое задание, в ходе которого оказался в тылу противника. 14 мая он погиб в районе села Андреевка при выполнении воинского долга. За мужество и героизм его посмертно наградили орденом Мужества.

«Мемориальная доска станет напоминанием жителям Балашихи, особенно молодому поколению, о его подвиге. Мы всегда будем помнить и гордиться им», — отметил Иван Клещерев.

В Балашихе увековечивают память погибших героев: в их честь открывают мемориальные доски, создают муралы, присваивают их имена улицам и школам.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее обозначил важность роли военных.

«Сегодня особая роль у наших военных, которыми мы гордимся и за которых каждый из нас переживает. Софринская и 45-я бригада, Кантемировская, Таманская, дивизия Дзержинского, другие легендарные подразделения, которые сегодня защищают нашу страну», — сказал Воробьев.