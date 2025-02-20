Британский премьер Стармер поддержал решение Зеленского не проводить выборы

Между президентом Украины Владимиром Зеленским и премьер-министром Великобритании Киром Стармером состоялся телефонный разговор, в ходе которого последний заявил, что поддерживает решение украинского лидера не проводить президентские выборы во время конфликта, сообщает «Интерфакс» .

«Премьер-министр выразил свою поддержку президенту Зеленскому как демократически избранному лидеру Украины и сказал, что было вполне разумно приостановить выборы во время конфликта», — говорится в сообщении офиса Стармера.

По словам премьер-министра, Британия принимала такое же решение во время Второй мировой войны. Тогда выборы провели позднее, чем должны были, в связи с действующим конфликтом. Стармер поддержал Зеленского после того, как на него обрушилась критика со стороны президента США Дональда Трампа, который назвал украинского коллегу «президентом без выборов».

Ранее Трамп заявил, что на Украине пора проводить президентские выборы. По его мнению, отказ проводить выборы из-за конфликта — это всего лишь оправдание, так как Зеленский потерял свой рейтинг и теперь против него выступает большинство населения страны.