Московская область с начала 2026 года поставила за рубеж 40,7 тыс. тонн кисломолочной продукции. Стоимость экспорта выросла почти на 9% к аналогичному периоду 2025 года, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Крупнейшим импортером стал Казахстан — 11,3 тыс. тонн. Узбекистан закупил 6 тыс. тонн, Таджикистан — 5,8 тыс., Туркменистан — 3,6 тыс., Беларусь — 3,5 тыс. На эти страны пришлось почти 78% стоимости экспорта кисломолочной продукции Подмосковья, на Казахстан — почти треть.

«Подмосковье занимает первое место в России по производству кисломолочной продукции. Это результат работы мощной перерабатывающей отрасли», — рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

За девять месяцев 2026 года предприятия региона выпустили 366,5 тыс. тонн кисломолочной продукции — на 2% больше, чем годом ранее. Это 43% производства Центрального федерального округа и около 17% российского — примерно каждая шестая тонна. Статистика не учитывает творог и творожные изделия.

Предприятия расширяют мощности и ассортимент: помимо кефира, сметаны, ряженки и йогуртов развивают линейки высокобелковых и безлактозных продуктов с учетом спроса.

Среди крупных производителей и экспортеров — ООО «Эрманн» в Раменском округе и компания «Логика молока» с флагманским филиалом в Чехове. Их продукция представлена марками EPICA, Alpenland, «Эрмигурт», «Простоквашино», Actimuno и «Актибио».

Развитие агропромышленного комплекса России — приоритет нацпроекта «Продовольственная безопасность». Открываются агропромышленные технопарки, создаются и модернизируются предприятия по производству критически важных ферментных препаратов, пищевых и кормовых добавок, необходимых ветеринарных средств, а предприятия получают современное отечественное оборудование.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область сегодня является лидером в стране по производству сыра, кондитерской продукции, мороженого, кисломолочной продукции, мясных продуктов.

«Мы сегодня в стране по сыру, кондитерке, мороженому, кисломолочке, мясным продуктам, хлебу, по готовым блюдам и по тепличным овощам, и экспорту являемся лидерами. Это, на мой взгляд, очень серьезный аргумент для того, чтобы мы и дальше использовали способы, которые поддерживают наш аграрный бизнес», — сказал Воробьев.