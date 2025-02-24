Евросоюз поддержал отказ Зеленского проводить выборы

Евросоюз поддерживает отказ президента Украины Владимира Зеленского проводить новые выборы главы государства, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на встрече глав МИД ЕС. Она считает, что во время вооруженного конфликта «не надо проводить выборы», сообщает ТАСС .

«На выборах мы сражаемся друг с другом, а здесь (на Украине — ред.) ситуация, когда есть внешний враг и надо направить все силы против него», — утверждает Каллас.

Руководитель евродипломатии добавила, что ЕС пока предметно не рассматривал вопрос отправки миротворческих войск на Украину. По ее словам, в Брюсселе обсуждают только гарантии безопасности и военную помощь для Киева.

Дискуссия о новых поставках оружия Украине продолжится 6 марта на экстренном саммите Европейского союза, добавила Каллас.

Ранее президент США Дональд Трамп назвал Владимира Зеленского «диктатором без выборов».