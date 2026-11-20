Фигуристка Алина Загитова сняла брекеты и показала новую улыбку
Фото - © @azagitova
Олимпийская чемпионка 2018 года в женском одиночном катании Алина Загитова сообщила, что завершила ношение брекетов. Спортсменка поделилась своей реакцией в соцсетях, передает «Царьград».
24-летняя фигуристка сначала опубликовала черно-белое фото, на котором прикрывала рот рукой, а затем — цветное видео. На записи она рассматривала улыбку в зеркале, а позже широко улыбалась в автомобиле.
«Этого момента я ждала больше полутора лет. Очень сильно переживаю», — написала Загитова.
Спортсменка начала носить брекеты в июне 2024 года: сначала на верхней, затем на нижней челюсти. Она регулярно посещала стоматолога. В январе 2026 года Загитова рассказывала, что лечение продлится еще долго, и шутила, что на ее гонорары ортодонт купил себе Lamborghini.
Поклонники поздравили фигуристку, похвалили ее улыбку и попросили публиковать больше фотографий.
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